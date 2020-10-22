Milletvekilleri Gökcan ve Demir'den çocuk yoğun bakım müjdesi - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete girdi.

AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, yaptıkları ortak açıklamada, Muğla'da yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan çocukların şimdiye kadar başka illere ve hastanelere sevk edildiğini hatırlattı.

Bu ihtiyacı karşılamak için çalışmalara başladıklarını ve gerekli girişim ve temaslarda bulunduklarını belirten Gökcan ve Demir, olumlu sonuç aldıklarını, 1 ay-18 yaş arası çocukların yatırılabileceği 5 yataklı, üçüncü düzey çocuk yoğun bakım ünitesinin Muğla ve bölge halkına hizmete vermek üzere faaliyete başladığını ifade etti.

Milletvekilleri açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun bakımda 4 solunum cihazı, 5 monitör, 8 sıvı infüzyon pompası, 5 aspiratör, 1 ultrsasongrafi cihazı, 1 acil ilaç arabası ve 1 defibrilatörü ile tam donanımlı olup, hemşerilerimize en iyi hizmeti sunacaktır. Başta hastane yöneticilerimiz olmak üzere tüm sağlık personelimize de teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyoruz. Dileğimiz hiçbir çocuğumuzun yoğun bakıma ihtiyaç duymamasıdır. Yaşadığımız pandemi sürecinde sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanlarımız daha büyük önem kazanmıştır. Özellikle sağlık çalışanlarımıza insanüstü bir gayretle ve özverili çalışmaları nedeni ile şükran borçluyuz. Milletvekilleri olarak, her alanda olduğu gibi Muğla'mızdaki sağlık yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, MSKÜ Hastanemize önemli yatırımlar yapıyor, ekip ve ekipman olarak güçlendiriyoruz. Hastanemizi en yeni ve modern cihazlarla donatıyoruz."

Geçtiğimiz günlerde Seydikemer ve Marmaris Devlet Hastanelerinin ihalesinin yapıldığını ve çalışmalara başlandığını kaydedilen açıklamada, inşaatı yarım kalan Bodrum Devlet Hastanesinin de ihalesinin gerçekleştirildiği, Milas Devlet Hastanesinin de yeni hizmet binasına taşındığını vurguladı.

Muğla'daki vatandaşlara en modern bir şekilde sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini aktaran milletvekilleri, "Bu süreçteki destekleri için başta Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya sevgili hemşerilerimiz adına en kalbi teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.