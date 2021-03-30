Milletvekili Kahtalı Kızılay Üretim Üssü'nde inceleme yaptı - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ile Ahmet Çakır, atıl durumda bulunan eski Vagon Onarım Fabrikası alanında yapılan ve Kızılay Üretim Üssü'ne dönen Kızılay Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundular.

Milletvekili Kahtalı ve Çakır, Malatya'daki temasları kapsamında Kızılay Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Ziyarette konuşan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, 40 yıldır atıl durumda bulunan Vagon Onarım Fabrikası'nın Kızılay Üretim Üssü'ne dönüştüğünü ifade etti.

Soylu, Malatyalıların hayaline Türk Kızılay'ını can verdiğini kaydederek, Malatya'da Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük tesisinin yapıldığını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Kızılay'ın yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle ülke olarak gurur duyduklarını dile getirdi.

Kahtalı'dan Kızılay Üretim Üssü'nün önemi vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da çok kısa bir süre içerisinde önemli bir yatırımın Malatya'ya kazandırıldığını ifade etti.

Hazırlanan plan çerçevesinde Kızılay Lojistik Merkezi'nin tam anlamıyla bir entegre tesis olarak tamamlanacağını kaydeden Kahtalı, "Burada Kızılay'ımıza bağlı üç firmada üretim yapılacak. Kızılay Üretim Üssü'nde hem giyim hem çadır hem de konteynır üretimi yapılacak" dedi.

Kahtalı, Kızılay Lojistik Merkezi'nin Malatya'da kurulmasının önemine dikkat çekerek, "Türkiye'de Kızılay'ın tek üretim yapmış olduğu üretim üstü olarak burada faaliyet gösterecek. Tabii burası vagon onarım fabrikası olarak yapılmıştı. Yıllarca bu iş burada sağlanamadı. Bugün geldiğimiz noktada Allah'a şükürler olsun bu alan hem Malatya'mız hem ülkemiz hem de dünyadaki bütün mazlumlara çare ve derman olacak" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcıları Rıdvan Budak ve Kamil Biter ile AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu da yer aldı. - MALATYA