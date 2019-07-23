Milletvekillerinden Başkan Aydın'a ziyaret
1 saat önce
AK Parti Bursa Milletvekillerimiz Mustafa Esgin ve Zafer Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti.
AK Parti Bursa Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:36 Kaynak: İHA
Milletvekillerimiz Mustafa Esgin
ve Zafer Işık
, Yenişehir
Belediye Başkanı Davut Aydın
'ı makamında ziyaret etti.
Yenişehir Uluslararası Havaalanı'nın yolcu sayısında beklentilerin üzerinde seyreden artış ile ilgili memnuniyetlerin dile getirildiği görüşmede milletvekilleri, ilçede yapılacak devlet yatırımlarından Bilecik-Bursa Karayolu ile Yenişehir- İnegöl
Karayollarının da kısa sürede tamamlanacağının müjdesini verdi. Ayrıca yüksek hızlı tren, Devlet yatırımları ve Belediye yatırımları konusunda çalışmaların sürdüğünü ve Belediye Başkanı Davut Aydın'a desteklerinin artarak devam edeceğini bildirdi. - BURSA
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