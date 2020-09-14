Milli atletler, Balkan Şampiyonası'nı ilk sırada tamamladı

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin genç yıldızları, İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nı 14'ü altın, 17'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere 40 madalya ile ilk sırada tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemde geçen Türk atletizminin genç yıldızları, 50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveyi kimseye bırakmadı. İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular, 14'ü altın madalya olmak üzere toplam 40 madalya alarak ilk sırada yerini aldı.

42 branşta madalya dağıtılan organizasyonun ilk gününde 23 madalya kazanan ay-yıldızlı atletler, ikinci günü ise 17 madalya ile noktaladı. Bu sonuçla Türkiye, Ukrayna ve Hırvatistan'ın önünde şampiyon oldu.

50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın madalya

Erkekler 100m: Umut Uysal

Erkekler 400m: Kubilay Ençü

Erkekler 1500m: Devrim Kazan

Erkekler 5000m: Mahsum Değer

Erkekler 400m Engelli: Berke Akçam

Erkekler 3000m: Devrim Kazan

Erkekler 110m Engelli: Serhat Bulut

Erkekler 3000m Engelli: İbrahim Karateker

Kadınlar 3000m: Rümeysa Coşkun

Kadınlar Üç Adım Atlama: Gizem Akgöz

Kadınlar Disk Atma: Özlem Becerek

Kadınlar Cirit Atma: Münevver Hancı

Kadınlar Gülle Atma: Pınar Akyol

Kadınlar 5000 metre: Tuğçe Özkan

Gümüş madalya

Erkekler 4x100m: Türkiye

Erkekler Gülle Atma: Savaş Parlak

Erkekler 1500m: İslam Taşçı

Erkekler Yüksek Atlama: Ali Eren Ünlü

Erkekler 3000m: Ömer Amaçtan

Erkekler 110m Engelli: Tibet Sancak

Erkekler 3000 Engelli: Tayyip Arslan

Erkekler 4x100: Türkiye

Kadınlar 100m: Zülha Armutçu

Kadınlar 400m Engelli: Meryem Aygün

Kadınlar 3000m Su Engelli: Urkuş Işık

Kadınlar Sırıkla Atlama: Sıla Simay Harman

Kadınlar Sırıkla Atlama: Beyza Baş

Kadınlar Cirit Atma: Esra Türkmen

Kadınlar Gülle Atma: Büşra Hatun Ekinci

Kadınlar 100m Engelli: Yaren Yıldırım

Kadınlar Uzun Atlama: Gizem Akgöz

Bronz madalya

Erkekler 100m: Oğuz Uyar

Erkekler Yüksek Atlama: Orhan Baştürk

Erkekler Üç Adım Atlama: Onur Çaparoğlu

Erkekler 200m: Oğuz Uyar

Erkekler Sırıkla Atlama: Yunus Emre Kızıl

Kadınlar 800m: Süreyya Yıldız

Kadınlar 3000m Su Engelli: Şevval Özdoğan

Kadınlar Heptatlon: Zeynep Çaylak

Kadınlar 4x400: Türkiye - İSTANBUL