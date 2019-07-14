Milli basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı
'nın aday kadrosunda bulunan 18 oyuncu, sağlık kontrolünden geçti. Türkiye
Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Fulya'daki Acıbadem
Sports'ta gerçekleştirilen kontrollerde aday kadroda yer alan Furkan Korkmaz
, Tolga Geçim
, Berk Uğurlu
, Yiğit Arslan, Ege Arar
, Ayberk Olmaz, Rıdvan Öncel, Muhsin Yaşar, Doğuş Balbay
, Sertaç Şanlı
, Semih Erden
, Melih Mahmutoğlu
, Göksenin Köksal, Buğrahan Tuncer, Metin Türen, Metecan Birsen, Kartal Özmızrak
ve Berkan Durmaz'a birtakım testler uygulandı.
Şampiyona, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek. Milliler, E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya
ile mücadele edecek.