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"Milli bitki" safranda ekim zamanı - Son Dakika

"Milli bitki" safranda ekim zamanı

31.08.2021 16:00

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safran toprakla buluştu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safran toprakla buluştu.

2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını da alan safranın ekimi için ilçede tören düzenlendi.

Safranın ekimi için Kırıklar köyünde çiftçi Şaban Yılmaz'a ait tarlada düzenlenen törene, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı da katıldı.

"Safran kıymetli bir üründür"

Çiftçilerle toprağa safran soğanı diken Güneş, gazetecilere, bitkinin Safranbolu ilçesi ile özdeşleştiğini ve bölgenin safran bölgesi olduğunu söyledi.

Özellikle 2000'li yıllardan sonra bir köyde ekilen safranı yaygınlaştırıldıklarını ve ekonomiye katkı sağladıklarını ifade eden Güneş, "Safranı daha da yaygınlaştırmanın ekonomiye katkı sağlamak açısından önem arz ettiğini düşünüyorum. Safran kıymetli· bir üründür." diye konuştu.

Türköz, Altınöz ve Çetin'de yaptıkları konuşmada safranın önemine değindi.

Ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan safran, adını verdiği tarihi ilçede 16 çiftçi tarafından 30 dekar alanda üretiliyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, kilogramı 30 ila 40 bin lira arasında alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiriyor.

Safranbolu, Hisarcık, Milli, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Milli bitki' safranda ekim zamanı - Son Dakika


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