Milli Dayanışma Kampanyası'na İzmirlilerin desteği sürüyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na İzmirlilerin desteği devam ediyor.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmirli iş adamı İdris Avcı, 250 bin lirayla kampanyaya destek oldu.

Vali Erol Ayyıldız, Avcı'nın örnek bir davranışta bulunduğunu belirtti.

Vali Ayyıldız, "Bu duyarlı davranışın İzmirli tüm hayırsever iş adamlarına örnek olacağını ve destekleriyle İzmir'den katkı sunacaklarına inanıyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına hayırsever vatandaşlarımızın desteğini bekliyor, tüm ülke ve millet adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Emekli kadın maaşını bağışladı

İzmirli emekli Emine Can, kampanyaya aylığıyla destek verdi.

Can'ın bağışı, Vefa Destek Grubu görevlileri aracılığıyla kabul edildi ve makbuz verildi.

İzmir Valiliği, Emine Can'ın örnek davranışını sosyal medya hesaplarından paylaştı.