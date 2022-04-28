Milli Eğitim Bakanı Özer: "2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız" - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız"

28.04.2022 22:11

Milli Eğitim Bakanı Özer: "2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Her gittiğimiz ilde arazisi olan ve ihtiyaç olan 3-5 yaş arasındaki öğrenci sayısına göre anaokulu sayılarını artırmaya çalışıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Özer: "2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız"

KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Her gittiğimiz ilde arazisi olan ve ihtiyaç olan 3-5 yaş arasındaki öğrenci sayısına göre anaokulu sayılarını artırmaya çalışıyoruz. 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız. Kırıkkale'ye de 6 tane anaokulu veriyoruz" dedi.

Kırıkkale Valiliği'nde kentteki eğitim seviyesinin daha yukarıya çıkarılması için gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kırıkkale'nin 2022 yılı eğitim yatırımı, 70 milyon liradan 370 milyon liraya çıkarıldığını söyledi.

Bakan Özer, toplantıda Kırıkkale'deki yatırım programına Naciye Pehlivanlı Saran Anadolu Lisesi, Yahşihan Cumhuriyet İlkokulunu, Atatürk Ortaokulunu, İsmet Aydınlı İlkokulunu dahil ettiklerini ayrıca mevcut okulların çatı ve ıslak zeminlerle ilgili büyük onarımların tamamlanması için de 15 milyon liralık ilave yatırımı kazandırdıklarını bildirdi.

"Eğitim yatırımını 70 milyondan 370 milyona çıkarttık"

Bakan Özer, "2022 yılında Kırıkkale'nin mevcut yatırımları 70 milyon iken bugün ki il değerlendirme toplantısında eğitim kalitesini artırmak için 300 milyon ilave yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Kırıkkale'nin eğitim yatırımını 70 milyondan 370 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Genel olarak Kırıkkale'deki eğitim binalarının eski olması nedeniyle güçlendirme çalışmalarında gerçekten Kırıkkale'de büyük bir desteğe ihtiyaç var. 2022 yılında Kırıkkale'deki güçlendirme kapsamındaki okullardaki tamamını nihayete erdireceğiz" dedi.

"Kırıkkale'ye de 6 tane anaokulu kazandırılacak"

2022 yılında 3 bin tane anaokulu yapacaklarını belirten Bakan Özer, "Birinci, ikinci, üçüncü kademedeki özel eğitim uygulama okulunu da yatırım programına dahil ettik. En önem verdiğimiz konulardan bir tanesi okul öncesi eğitim. Dolayısıyla okul öncesi, okul oranlarını artırmak. Her gittiğimiz ilde arazisi olan ve ihtiyaç olan 3-5 yaş arasındaki öğrenci sayısına göre anaokulu sayılarını artırmaya çalışıyoruz. 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız. Kırıkkale'ye de 6 tane anaokulu kazandıracağız, merkezde ve ilçelerde. Dolayısıyla yeni anaokulları özel eğitim anaokulları, özel eğitim anaokulları, ilkokul, ortaokul ve en önemlisi güçlendirme çalışmaları" diye konuştu.

Tüm bu yatırımların Kırıkkale'ye hayırlı olmasını dileyen Bakan Özer, kentteki yatırımlar sırasında eğitim neferi gibi çalışan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Valilikteki programının ardından Kırıkkale Belediye Başkanlığını ziyaret eden Özer, Kırıkkale'yi sık sık ziyaret edeceklerini, yeni yatırımlarla ildeki eğitimin kalitesinin çok iyi noktaya geleceğini, özellikle savunma sanayi ile mesleki eğitim iş birliklerinin daha da ilerleyeceğini sözlerine ekledi.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, MHP İl Başkanı Murat Abalı, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış cücen, kaymakamlar ve kurum müdürleri hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Özer: 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız
Milli Eğitim Bakanı Özer: 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız
Milli Eğitim Bakanı Özer: 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız
Milli Eğitim Bakanı Özer: 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Kırıkkale, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer: '2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız' - Son Dakika


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