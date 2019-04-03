Milli Eğitim Bakanı Selçuk Kırıkkale'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye geldi.



Selçuk, ilk olarak Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Selçuk, bir süre Sezer'le görüştü.



Valilikte düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na da katılan Bakan Selçuk, daha sonra Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti.



Selçuk, yeniden belediye başkanı seçilen Mehmet Saygılı'ya hayırlı olsun dileğinde bulundu.



Belediye ziyaretinin ardından Ahmet Sümer İlkokulu'na geçen Bakan Selçuk, burada tasarım beceri atölyesindeki öğrencilerle sohbet etti, bir sınıfta öğrencilerin piyesini izledi.

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