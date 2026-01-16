Milli Eğitim Bakanı Tekin, Beşiz Kızlara Karnelerini Verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla ziyaret ettiği Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulunda, 4/A sınıfında öğrenim gören Fatih ve Hatice Yılmaz çiftinin beşiz kızları Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ve Hiranur'a karnelerini verdi.

Bakan Tekin, çocuklardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin selamlarını ailelerine iletmelerini istedi. - AĞRI