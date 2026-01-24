Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kayseri'de Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Bakan Tekin'e, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Ayşe Böhürler eşlik etti.

Büyükkılıç, Tekin'e merkezi gezdirerek, proje hakkında bilgi verdi.

Kayseri mutfağına özgü yöresel lezzetlerin hazırlanış süreçlerini yerinde inceleyen Tekin, merkezde görev yapan personelle sohbet etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarette vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Tekin ve beraberindeki heyet, merkezde bulunan minik öğrencilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Merkeze yönelik beğenisini dile getiren Bakan Tekin, Kayseri'nin mutfak kültürünü yaşatan ve gelecek nesillere aktaran bu anlamlı projeden dolayı Büyükkılıç'ı tebrik etti.

Büyükkılıç ise ziyaretinden dolayı Tekin'e teşekkür etti.