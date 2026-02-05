Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

05.02.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde 10 bine yakın dersliğin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Önümüzdeki eylül ayına kadar devam eden yatırımlarımız ve bitmek üzere olan yatırımlarımızla beraber baktığımızda, bu 11 ilimizin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde 10 bine yakın dersliğin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Önümüzdeki eylül ayına kadar devam eden yatırımlarımız ve bitmek üzere olan yatırımlarımızla beraber baktığımızda, bu 11 ilimizin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından bütün illerde minimum yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak." dedi.

Partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı'ndaki ziyaretinde konuşan Tekin, tüm ülkenin 6 Şubat 2023'te çok büyük acıyla ve kötü tabloyla uyandığını belirtti.

Bir daha o günlerin yaşanmamasını temenni eden Tekin, devletin ve milletin o yaraların sarılması için el ele verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantılarında birinci gündemin deprem olduğuna dikkati çeken Tekin, başkaları gibi deprem üzerinden, insanların acıları üzerinden siyaset yapmadıklarını, onların acılarını görmezden gelerek onu siyasi ranta çevirecek bir yaklaşımın içerisinde hiç olmadıklarını vurguladı.

"Daha bir kere ziyaret ettiği bir deprem ilimizde sanki sürekli geliyormuş gibi fotoğraf vermedi hiçbir arkadaşımız." diyen Tekin, "Bütün bakan arkadaşlarımız, ben dahil deprem bölgesindeki 11 ilimizi defalarca ziyaret ettik." ifadesini kullandı.

"Yıkılanlardan yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak"

Bakan Tekin, depremler nedeniyle 11 ildeki okulların zarar gördüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Bizim deprem bölgesinde 11 il, 2 ilçede toplamda 10 bine yakın dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Biz bunların yerine 2025-2026 eğitim öğretim yılının başı itibarıyla yaklaşık 15 bin dersliği ilave olarak hizmete aldık. Önümüzdeki eylül ayına kadar devam eden yatırımlarımız ve bitmek üzere olan yatırımlarımızla birlikte baktığımızda, bu 11 ilimizin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından bütün illerde en az yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak. Yani yıkılanları yeniden yapmadık, yıkılanlardan yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak."

Kentte Şanlıurfa spor altyapısıyla entegre, futbol temalı bir spor lisesini hizmete açacakları bilgisini veren Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz muhalefet gibi belediye bütçelerini tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını, asrın hırsızlıklarıyla harcamak durumunda olan belediyeler gibi davranmadık. AK Parti'li ve Cumhur İttifakı'na mensup belediyeler, bölgede var güçleriyle bu sürecin içerisinde yer aldılar. Bunun siyasetini hiç yapmadık. Bugün de bunun siyasetini yapmak yerine eksik kalan bir şey varsa onları yerinde tespit etmek için buradaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu başından itibaren çok yakın bir hassasiyetle takip etti."

Bakan Tekin, konuşmasının sonunda tüm katılımcılardan depremde hayatını kaybedenler için Fatiha suresini okumalarını istedi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Şanlıurfa, Politika, Deprem, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
18:24
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:47:46. #7.11#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.