Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması sonrası öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz maske vereceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2), System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması sonrası öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz maske vereceklerini belirtti.

Bakan Selçuk, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Salgında riskin Milli Eğitim için hangi kriterlere dayandığına ilişkin düşünceleri sorulan Bakan Selçuk, "Geleceğe dönük bir kestirim yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu rakam o gün odur ama genel çizgiye baktığınızda dünyadaki gidişata da bakarak... Eğrinin düşüşüyle ilgili veriler, günler ve haftalar itibarıyla kendini gösteriyor. Kurban Bayramı var. Allah izin verirse bu bayramı da idrak edeceğiz. Bu bayramdan sonra maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaz ve çok büyük bir sıçrama olursa tablo değişir mi? Kararlar değişir mi? Değişir. Rakam konuşmuyoruz. Prensipler üzerinden konuşuyoruz. Sağlıkçılar bize ilkesel olarak dikkat etmemiz gerekenleri söylüyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Selçuk, "Okulların açılması hususundaki belirsizlik motivasyon kırıcı değil mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bazen belirsizlik bazıları için mücadeleye davettir. Ne gelirse gelsin çalışırız, yaparızdır. Bazıları için de inanılmaz kötüdür. Bu kişilik yapısıyla çok alakalı olan bir konu. Anne babalarının tavrının da buna göre şekillendiğini görüyoruz. Bu belirsizlik elbette motivasyon kırıcı, elbette ketlenmeye yol açıyor. Biz de 'Siz haklısınız.' diyoruz. Sizin için psikososyal destek hattı kurduk, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarımızı 24 saat devreye soktuk, anne-baba ve gençlik rehberleri yayımladık. Yüzlerce şey yaptık o belirsizliğin rahatlaması için. Belirsizlik var mı? Var. Bu belirsizlik Bilim Kurulu için de var. Dünya için de belirsiz. Bunu beraber omuzlayacağız. Yan yana geleceğiz, dik duracağız ve 'Hep birlikte başaracağız.' diyeceğiz. Eğer birbirimize güvenmezsek bu belirsizlikte çocuklarımız zarar görür. Aile çocuğunun yanında kaygılanırsa çocuk daha fazla kaygılanır."

Milletin evlatlarına emanet gözüyle baktıklarını dile getiren Selçuk, emanet kavramına başka türlü baktıklarını söyledi. Selçuk, emanetin ilahi bir mesuliyet olduğunu dile getirerek, bu nedenle çocuklara gözbebeği gibi baktıklarını kaydetti.

Var olan problemler hakkında her zaman gereğinin yapılacağına vurgu yapan Selçuk, ailelerin müsterih olmasını istedi. Selçuk, öğretmenlerine ve yöneticilerine güvendiğini anlatarak, her şeyin birlikte yapılacağını söyledi.

Okul servislerinde alınacak önlemler

Bakan Selçuk, okul servislerinde alınacak önlemler hususunda da çalışmaların yapıldığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Servis araçların günlük temizliğiyle alakalı her okulda bir salgın kurulu kurduk. Bu kurul ilçe, il düzeyinde... İl sağlık müdürlüğü temsilcisi... Okullarda da müdür yardımcısı ve öğretmenlerden bir kurul oluşuyor. Bunlar okulun sınıfları, kapı kollarının temizliği, tuvaletlerin temizliği, servis araçları, bahçedeki tertibatlar bunlarla alakalı kontrol listelerinde eksikler var mı yok mu buna bakacak. Servislerle alakalı elbette..."

Taşımalı eğitim

Taşımalı eğitime de değinen Bakan Selçuk, "Taşımalı eğitim bizde çok ciddi miktarda. Bu taşımanın kontrolü ve azaltılması noktasında ne yapılabilir? Köy okullarıyla ilgili başka bir çalışmamız var. İlkokul çocuklarının köyünde eğitimine devam etmesi gibi başka hazırlıklarımız sürüyor. Bizim destek hizmetleri genel müdürlüğümüz var bu işlerle ilgilenen, onlarla servisçiler odası ve diğer ilgili temsilci kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı vesaire ayrı çalışma var. Orası da yürüyor. Netleşmedi. Sınıfın yarısı geleceği için servise yarısı binmiş oluyor. Salgın belli bir seviyede ve biz yarı zamanlı çalışmayı senaryo olarak hayata geçiriyorsak pazartesi-salı ise sınıfın yarısı var. Dolayısıyla serviste de yarısı var." diye konuştu.

Öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak

Selçuk, öğretmen ve öğrencilerin maske kullanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Maskeyi, öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz olarak vereceğiz. Burada yıkanabilir bir maske standardımız var. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın standartları. O standartta çocuklarımıza yıkanabilir maske vereceğiz. Onu da meslek liseleri yapıyor. Biz N95 de yapabiliyoruz. Zamanı gelince yeniden vereceğiz. Yıl içinde bir kere vermeyeceğiz. Öğrencilerin maske sorunu yok. Bizim beklentimiz öğrencilerin her yerde maskeli olması. Fakat bazı çocuklarımız ders dinlerken o mesafeyi koruyacak şekilde bazen nefes almakta zorlanan alerjik sorunları olan çocuklarımız var. Bunu da Bilim Kurulu'yla görüştük, LGS'deki standardı orada da getireceğiz. Gözlük buğulamayan maske için Ar-Ge yaptık."

Maske kullanımında yaş aralığı ve bilinçlendirme hususunda da çalışmaları olduğunu aktaran Selçuk, "Bizim hayat bilgisi derslerimiz var. Okullar açılır açılmaz bu ders bağlamında da genel olarak da bir uyum haftası diye bir hafta olacak. O gün ders işlenmeyecek. O hafta eğitim, farkındalığı geliştirme, bilinçlenme haftası olacak. Hangi sınıf ve hangi yaş grubunun hangi etkinliği yapacağı, hangi oyunu oynayacağı... Liselere de yapacağız. Bunu oyun yoluyla yapacağız. Bu tamamen grup oyunlarıyla olacak. Temassız oyunlar listesi var. Bunlar geçen pazar tarım işçilerinin çocuklarıyla beraberdim, tarlalarda onlarla oynadık. Bunla alakalı çok sayıda oyunumuz var." ifadelerini kullandı.

Selçuk, bunla alakalı videoların da hazırlandığı bilgisini vererek, ellerinde hazır oyun listelerinin olduğunu söyledi.

"Çocuklar arkadaşı için okula gider"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocukların fiziki mekanlarda eğitim alması zorunlu mu, teknoloji gelişti, evlerinde eğitim verilemez mi?" sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünyada ev okulu denen bir ekol var. Eğitim psikolojisi alanında yıllarca uğraşmış biri olarak şunu net biliyorum. Okul sadece müfredat değildir. Okul bir yaşam sahnesidir, sosyalleşme ortamıdır, değerlerin tevarüsüyle alakalı fırsat penceresidir. Anne babaları düşünmek lazım. 24 saat anne babalık kolay değil, anne ve babalar yoruldu. İş dünyasını düzenlemeden, diğer seçenekleri bir ekosisteme oturtmadan böyle bir şeyden söz edemeyiz. Etsek bile imkanımız olsa bile yapmamalıyız. Çocuk çocuktan öğrenir. Çocuklar arkadaşı için okula gider. Çocuklar arası sosyalleşme önemli. Çocuklar ekranı öpüyor. Ekran yetmiyor."

Öğretmenle çocuğun manevi bağının çok önemli olduğuna vurgu yapan Selçuk, bunun da ekrandan geçmediğini söyledi. Yüz yüze olmanın çok önemli olduğunu dile getiren Selçuk, bunun bir müfredat meselesi olmadığını anlattı.

"Uzaktan eğitim okullar açılsa da devam edecek"

Bakan Selçuk, Türkiye'de ilk vakanın görülmesi ve okulların kapanmasının ardından bir hafta içinde içerikleri de dahil olmak üzere 3 televizyon kanalı kurduklarını, bu süreçte uzaktan eğitim için TRT'nin desteğiyle 3 bin 358 program çektiklerini söyledi. Tek bir programın kurgusu ve montajıyla 5 günde hazırlandığına değinen Selçuk, çekimlerin İstanbul ve Ankara'daki 10 stüdyoda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Selçuk, ilk derslerin çekiminin ardından, deneme çekimlerini artırdıklarını, kameraya yatkın öğretmenleri bulduklarını ifade etti. Öğretmenlerin kamera karşısında doğru teknikleri kullanması için "Kamera Önü Öğretmenliği" adında bir de eğitim programı açtıklarını anlatan Selçuk, "Uzaktan eğitim okullar açılsa da devam edecek. Bırakmıyoruz. Okulda var olan bütün dersleri televizyonda da vereceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, program çekimlerinde görev alan yaklaşık 1000 kişiden oluşan teknik ekibin 674'ünün öğretmen olduğunu, bu ekibin gelecek yılın çekimlerine de başladığını bildirdi.

Selçuk, Yazar Asım Gültekin'in vefat haberini almaktan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Gültekin'in edebiyat alanında büyük katkıları olduğunu vurgulayan Selçuk, "Maddenin ve mananın bütünleştirici tabiatı üzerinde müthiş birikimi olan, tanıyanlar benim ne demeye çalıştığımı bileceklerdir, çok büyük bir kayıp. Çok büyük bir örnek önümüzde. Allah rahmet eylesin, ailesine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

(Bitti)

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika
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