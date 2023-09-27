Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Okullarda 3 dersin sınavları artık iki aşamada yapılacak - Son Dakika

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Okullarda 3 dersin sınavları artık iki aşamada yapılacak

Son Güncelleme: 27.09.2023 11:06

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak. Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacağını açıkladı. Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçme amaçlı uygulama sınavları yapılacak.

MERAK EDİLEN 41 SORU YANIT BULDU

Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili "Hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacak?", "Ortak yazılı sınavlarda sorular nasıl olacak?", "Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullar tatil edilecek mi?", "Ortak yazılı sınavların notları nasıl açıklanacak?" gibi sıkça sorulan 41 sorunun detaylı yanıtlarını paylaştı. Sıkça sorulan soruların yanıtlarında ortak yazılı sınavların Bakanlık tarafından ülke, il/ilçe ve okul geneli olmak üzere 3 farklı uygulaması olduğunun altı çizildi.

ORTAK YAZILI SINAVLAR YAPILACAK

2023-2024 öğretim yılında 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılılarının, 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılılarının ortak yapılacağı hatırlatıldı. Ayrıca bu öğretim yılı için Bakanlıkça belirlenen sınavlar dışında il veya ilçe geneli ortak yazılı sınavlar da yapılabilecek. Bunların hangi ders ve sınıf düzeyinde olacağı, millî eğitim müdürlüklerince okullara duyurulacak.

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR SORULACAK

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

SORULARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYACAK

Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak okullara gönderilecek. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce, değerlendirilmesi ise okul veya ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak.

ORTAK SINAVLARIN YAPILACAĞI GÜN OKULLAR TATİL EDİLMEYECEK

Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasının okullarda öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı, soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olması. Ortak yazılı sınav soruları için tek kaynak, ders kitapları ve kazanımları olacak. Bu nedenle ortak yazılı sınavlar, kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacak. Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekmeyecek. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecek, okullar tatil edilmeyecek.

Her sınav sonrasında ders öğretmenlerince sınav analizi yapılacak. Öğrenci, sınıf ve okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi amacıyla öğrencilere geri bildirim verilecektir. Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek.

HEM YAZILI HEM UYGULAMALI SINAV YAPILACAK

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak. Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak. Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacak. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Okullarda 3 dersin sınavları artık iki aşamada yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Okullarda 3 dersin sınavları artık iki aşamada yapılacak - Son Dakika
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