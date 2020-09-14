Kalkan, konuşmasında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende, saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı 'ndaki törende, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan , Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kırklareli 'nde, İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Müdürü Kalkan, İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika

Hırsızlık için girdiği tapınaktaki papazları öldüren şahıs, çıplak halde yürürken yakalandı

Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu

İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti