Milli Eğitim Müdürü Kalkan, İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika

Kırklareli'nde, İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu.
Kalkan, konuşmasında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:21 - Kaynak: AA
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