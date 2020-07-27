Milli formaya kavuşacakları günü bekliyorlar

Fransa'da yaşayan ve serbest stil kayakta mogul kayak branşında yarışan kardeşler Deniz ve Derin Paçacı başarılarıyla göz kamaştırıyor.

Türkiye'de henüz yapılmayan olimpik branş özelliğindeki mogul kayak branşına 3 yaşından bu yana devam eden Deniz ve Derin Paçacı kardeşler, uluslararası alanda ülkemizi temsil etmek için gün sayıyor.