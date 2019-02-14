Son Dakika Haberleri: Milli Görüş Vakfı" Kuruldu

Milli Görüş Vakfı" Kuruldu

2 saat önce

Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Mehmet Recai Kutan, Oğuzhan Asiltürk ile Temel Karamollaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 isim, Milli Görüş Vakfını kurdu.

Milli Görüş Vakfı
Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Mehmet Recai Kutan, Oğuzhan Asiltürk ile Temel Karamollaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 isim, Milli Görüş Vakfını kurdu.

Eski başbakan Necmettin Erbakan tarafından başlatılan Milli Görüş hareketinin 50'nci yıl dönümü dolayısıyla kurulan vakfın, tüm insanlığa hak, adalet, refah ve huzurun sağlanması için çalışacağı ifade edildi.

Vakfın kurucuları arasında ESAM Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü, ESAM Genel Sekreteri Atik Ağdağ, ESAM Genel Başkan Yardımcısı Tacettin Çetinkaya ile İbrahim Nedim Titiz yer alıyor.

Sevgi, şefkat ile merhameti esas alan ve tüm insanlığa hak, adalet, refah ile huzurun sağlanmasını amaçlayan vakfın mal varlığı 65 bin lira olarak bildirildi.

Vakfın sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden geriye kalan mal ve haklar, mütevelli heyeti kararıyla vakfın senedinde belirtilen gayeye yönelik vakıf veya derneklere devredilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:11 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TIR'daki Arızayı Gidermek İçin Dinlenme Alanına Park Eden Sürücü, Korkunç Şekilde Can Verdi Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu

Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:21:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Görüş Vakfı" Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]