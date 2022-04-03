MİLLİ GÜREŞÇİ KAYAALP'İN ANNESİ: OĞLUM BUGÜN SMA HASTASI ESLEM İÇİN GÜREŞTİ - Son Dakika
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MİLLİ GÜREŞÇİ KAYAALP'İN ANNESİ: OĞLUM BUGÜN SMA HASTASI ESLEM İÇİN GÜREŞTİ

03.04.2022 06:51

MACARİSTAN'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta yaşayan ailesi, müsabaka sırasında oğullarının başarısı için dua etti.

MACARİSTAN'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta yaşayan ailesi, müsabaka sırasında oğullarının başarısı için dua etti. Anne Sevgi Kayaalp, "Oğlum bugün SMA hastası Eslem Fatma'ya yardım için güreşti" dedi.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta yaşayan ailesi, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Kayaalp'in final müsabakasını evlerinde televizyon karşısında izledi. Kayaalp'in anne ve babası, müsabaka sırasında hem büyük bir heyecan yaşadı hem de Milli Güreşçi oğullarının altın madalyayı kazanması için dua etti. Anne Sevgi Kayaalp, final maçı sonrasında, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek "Şu an çok heyecanlıyım. Oğlum bugün SMA hastası Eslem Fatma'ya yardım için güreşti. O yavrumuz da inşallah şifa bulur ve oğlum daha mutlu olur. Allah o çocuğumuzun annesine babasına sabır versin" dedi. Çok heyecanlı olduğunu anlatan anne Kayaalp, "Oğlumun maçları yaklaştığında, kafamda sürekli Rıza oluyor, iş dahi yapamıyorum, sürekli dua ediyorum. Bayrağımız dalgalandırsın, İstiklal Marşı'mızı söyletsin diyorum. Sırada dünya şampiyonluğu var. Allah, oğlumun gücünü, kuvvetini artırsın" diye konuştu. Baba Kelami Kayaalp de oğlu ile gurur duyduğunu, 11'inci madalyayı alarak bütün Türkiye'yi sevindirdiğini söyledi. (DHA)

MİLLİ GÜREŞÇİ KAYAALP'İN ANNESİ: OĞLUM BUGÜN SMA HASTASI ESLEM İÇİN GÜREŞTİ
MİLLİ GÜREŞÇİ KAYAALP'İN ANNESİ: OĞLUM BUGÜN SMA HASTASI ESLEM İÇİN GÜREŞTİ
MİLLİ GÜREŞÇİ KAYAALP'İN ANNESİ: OĞLUM BUGÜN SMA HASTASI ESLEM İÇİN GÜREŞTİ

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Kaynak: DHA

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