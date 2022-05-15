Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest - Son Dakika
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Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest

15.05.2022 22:54

Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbestYOZGAT'ta 1 kişinin hayatının kaybettiği trafik kazasına karıştıktan sonra gözaltına alınan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest

YOZGAT'ta 1 kişinin hayatının kaybettiği trafik kazasına karıştıktan sonra gözaltına alınan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün akşam merkeze bağlı Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek'e arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı TIR çarptı. Dolgunyürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayalp ve Şahin gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, bugün adliyeye sevk edildi. Kayaalp ve Şahin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Rıza Kayaalp, çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok üzücü, istenmeyen bir olay yaşandı. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kayaalp, avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada ise, " Hadise, Yozgat- Sivas karayolunda tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halinde iken merhumun kontrolsüz bir biçimde karanlık bir ortamda aniden ana yola fırlayarak karşı tarafa geçmek düşüncesiyle arabama çarpması, sonrasında ise arkadan gelen TIR'ın çarpması sebebiyle meydana gelmiştir. Zaten TIR'ın çarpmasından önce şahıs kolunu tutmaktaydı, şahsın bu şekilde olduğunu TIR'ın farları sayesinde gördüm ama maalesef arkadan gelen TIR göremedi. Ben zaten arabamı derhal durdurmuş ve şahsı hastaneye götürmek için yardıma gidiyordum ancak olay ani gerçekleştiği için bu mümkün olmamıştır. Bu elim hadisede en ufak bir kusurum bulunmadığı gibi en ufak bir ihmalim de yoktur. Kolluk görevlilerimiz, görgü şahitlerimiz, olaya ilişkin tespitler ve alınan bilirkişi raporlarında hiçbir kusurum olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi. (DHA)

Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest
Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest
Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest
Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest

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Milli Güreşçi, Rıza Kayaalp, Otomobil, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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