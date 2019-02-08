Milli Güreşçiler Hırvatistan'da Mindere Çıkacak
31 dakika önce
Güreşte 2019 Grand Prix Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak.
Güreşte 2019 Grand Prix Şampiyonası yarın Hırvatistan
'da başlayacak. Türkiye
Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Grekoromen Güreş Milli Takımı organizasyonda 9 sıklette, 18 sporcuyla mücadele edecek.
Başkent Zagreb
'te düzenlenecek ve Dünya Şampiyonası'na puan veren turnuvada Türkiye'yi temsil edecek isimler ve sıkletleri ise şöyle:
55 kilo: Doğuş
Ayazcı, Ekrem Öztürk
ve Cihat Liman
60 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Volkan Çakıl, Enes Başar ve Abdulsamet Başar
72 kilo: Cengiz Arslan
ve Selçuk
Can
77 kilo: Furkan Bayrak
ve Yunus Emre Başar
82 kilo: Emrah Kuş
ve Burhan Akbudak
87 kilo: Doğan Göktaş ve Ali Cengiz
97 kilo: Süleyman Demirci ve Abdulkadir Çebi
130 Kilo: Osman Yıldırım
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 Kaynak: AA
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