Son Dakika Haberleri: Milli Güreşçiler Hırvatistan'da Mindere Çıkacak

Milli Güreşçiler Hırvatistan'da Mindere Çıkacak

31 dakika önce

Güreşte 2019 Grand Prix Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak.

Milli Güreşçiler Hırvatistan'da Mindere Çıkacak, System.String[]
Güreşte 2019 Grand Prix Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Grekoromen Güreş Milli Takımı organizasyonda 9 sıklette, 18 sporcuyla mücadele edecek.

Başkent Zagreb'te düzenlenecek ve Dünya Şampiyonası'na puan veren turnuvada Türkiye'yi temsil edecek isimler ve sıkletleri ise şöyle:

55 kilo: Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk ve Cihat Liman

60 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Volkan Çakıl, Enes Başar ve Abdulsamet Başar

72 kilo: Cengiz Arslan ve Selçuk Can

77 kilo: Furkan Bayrak ve Yunus Emre Başar

82 kilo: Emrah Kuş ve Burhan Akbudak

87 kilo: Doğan Göktaş ve Ali Cengiz

97 kilo: Süleyman Demirci ve Abdulkadir Çebi

130 Kilo: Osman Yıldırım

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Osman Yıldırım, Hırvatistan, Spor
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