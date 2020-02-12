Milli halterci Melike Günal'dan Özbekistan'da 3 altın madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli halterci Melike Günal'dan Özbekistan'da 3 altın madalya - Son Dakika Spor

Milli halterci Melike Günal'dan Özbekistan'da 3 altın madalya

7 saat önce

Özbekistan'da düzenlenen 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nın son gününde milli halterci Melike Günal, 3 altın madalya kazandı.

Milli halterci Melike Günal'dan Özbekistan'da 3 altın madalya, System.String[]

Özbekistan'da düzenlenen 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nın son gününde milli halterci Melike Günal, 3 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te 8 Şubat'ta başlayan organizasyon, bugün sona erdi.

Kupanın son günü kadınlar +87 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Melike Günal, koparmada 107 kilo, silkmede 135 kilo ve toplamda ise 242 kiloluk derecesiyle altın madalyaların sahibi oldu.

Açıklamada Melike Günal'ın, "Özbekistan'da Türk bayrağını dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı'nı dinlettirdiğim için çok mutluyum. Antrenörlerimiz ve federasyon başkanımız Tamer Taşpınar bize büyük destek veriyor. Bu şampiyonluğu şehitlerimize, onların ailelerine ve bizim için savaşan askerlerimize armağan ediyorum. İstiklal Marşı'nı okutup Türk bayrağını göndere çektirdik. Kafile olarak asker selamı vererek de Mehmetçiğe desteğimizi göstermek istedik. Mutluyuz." ifadelerine yer verildi.

Milli sporculardan 20 madalya

Ay-yıldızlı sporcular, 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nı 10 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, kazanılan 20 madalya nedeniyle milli sporcuları tebrik ederken, "Şampiyonanın son gününde ülkemize 3 altın madalya daha hediye ediyoruz. Altın madalyalara ambargo koyan Melike Günal'ı performansını devam ettirdiği için kutluyorum. Onu yetiştiren antrenörlerini, kulübünü ve ailesini de yürekten kutluyorum. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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