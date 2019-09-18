Son Dakika Haberleri: Milli judocular, olimpiyat puanı için tatamiye çıkacak
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Milli judocular, olimpiyat puanı için tatamiye çıkacak

44 dakika önce

Milli judocular, Taşkent Grand Prix'sinde mücadele edecek.

Milli judocular, olimpiyat puanı için tatamiye çıkacak, System.String[]

Milli judocular, Taşkent Grand Prix'sinde mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20-22 Eylül tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilecek organizasyona 2 kadın ve 6 erkek milli judocu katılacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda 73 ülkeden 217'si kadın, 250'si erkek olmak üzere 467 judocu tatamiye çıkacak.

Organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Gülkader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo)

Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Sinan Sandal ve Samet Kumtaş (66 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Cemal Erdoğan (+100 kilo)

Taşkent, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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