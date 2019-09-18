Milli judocular, olimpiyat puanı için tatamiye çıkacak

2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda 73 ülkeden 217'si kadın, 250'si erkek olmak üzere 467 judocu tatamiye çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20-22 Eylül tarihlerinde Özbekistan 'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilecek organizasyona 2 kadın ve 6 erkek milli judocu katılacak.

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