Milli judocular, olimpiyat puanı için tatamiye çıkacak

Milli judocular, Taşkent Grand Prix'sinde mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20-22 Eylül tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilecek organizasyona 2 kadın ve 6 erkek milli judocu katılacak.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda 73 ülkeden 217'si kadın, 250'si erkek olmak üzere 467 judocu tatamiye çıkacak.
Organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:
Kadınlar: Gülkader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo)
Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Sinan Sandal ve Samet Kumtaş (66 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Cemal Erdoğan (+100 kilo)