Milli KaratecilerKemer Belediyesi'nde - Son Dakika

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Milli KaratecilerKemer Belediyesi'nde

7 saat önce

Milli karateciler Müşerref Özdemir ve Gelodi Surmanidze, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Emin Gül'ü ziyaret etti.

Milli KaratecilerKemer Belediyesi'nde, System.String[]

Milli karateciler Müşerref Özdemir ve Gelodi Surmanidze, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Emin Gül'ü ziyaret etti. Ziyarette, milli sporculara, milli takım antrenörü Emin Akar, Müşerref Özdemir'in babası Tahsin Özdemir ve Gelodi Surmanidze'nin annesi Ceylan Surmanidze de eşlik etti. Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen Ümit Genç U21 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Milli sporcular Özdemir ve Surmanidze, Kemer'e madalya ile döndü. Müşerref Özdemir, Ümit Kadınlar 47 kiloda ferdi ve takım kategorilerinde balkan şampiyonu olurken, Gelodi Surmanidze ise Ümit Erkekler 63 kiloda takım kategorisinde balkan şampiyonu, ferdi kategorisinde de balkan ikincisi oldu.


Milli karatecilerin elde ettiği başarılardan dolayı kendilerini tebrik eden Belediye Başkan Vekili Emin Gül, "Milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kemer'e büyük bir gurur yaşattılar. Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu başta olmak üzere Kemer Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Belediye olarak milli sporcularımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.


Milli takım antrenörü Emin Akar da desteklerinden dolayı Kemer Başkanı Necati Topaloğlu ve Belediye Başkan Vekili Emin Gül'e teşekkür etti. - ANTALYA

Emin Gül, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
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