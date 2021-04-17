Milli kick boksçulardan yeni hedef - Son Dakika

Milli kick boksçulardan yeni hedef

17.04.2021 11:13

- Milli kick boksçulardan yeni hedef 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda altın madalya kazanan Kırıkkaleli milli kick boksçular, İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'ye şampiyonluk gururu yaşatmayı hedefliyor.

- Milli kick boksçulardan yeni hedef

KIRIKKALE - 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda altın madalya kazanan Kırıkkaleli milli kick boksçular, İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'ye şampiyonluk gururu yaşatmayı hedefliyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığı tarafından 8-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarında 16 ülkeden bin 600 sporcu yarıştı.

Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nden 6 milli sporcu şampiyonaya katıldı. 89 kilogramda büyük erkek kategorisinde yarışan Mustafa Ayten ile 70 kilogramda büyük bayan kategorisinde yarışan Mevlüdiye Aktaş, Avrupa Kupası şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

55 kilogramda büyük bayan kategorisinde yarışan Rabia Güneş ile 69 kilogram genç erkek kategorisinde yarışan Umut Teköz, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya aldı.

Şampiyonada 1'inci olan Mustafa Ayten ile Mevlüdiye Aktaş, 10-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Olimpiyat şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, antrenör Adem Ayten eşliğinde hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Adem Ayten: "Bayrağımızı göndere çektirmek için çalışmalara başladık"

Kırıkkale'yi ve polis teşkilatını en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten antrenör Adem Ayten, "Nasipte neyse o var dedik önce. Nasibimizde bu varmış ama çalışmayınca nasip de olmuyor. Çok çalıştık çok emek verdik, geceyi gündüzümüze kattık. Kırıkkale'mizi ve polis teşkilatımızı temsil etmek için elimizden geleni yaptık. Cenabı Allah da bunu lütuf etti elhamdülillah. Bu duygular tarif edilmez yaşanır. Çok duyguluyum bayrağımızı göndere çektirdik. İki tane birinci çıkarttık. İki tane üçüncü çıkarttık elhamdülillah. Gönül isterdi ki onları da birincilik kürsüsüne taşıyalım. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Eylül'de yapılacak olan İslami Oyunlar Dünya Şampiyonasına kick boksta katılma hakkı kazandık. Çok mutluyuz. Biz de inşallah bayrağımızı göndere çektirmek için şu andan itibaren çalışmalarımıza başladık. Polis teşkilatımızı ve Kırıkkale'mizi en iyi şekilde temsil edip geleceğiz inşallah" dedi.

Mustafa Ayten: "Çok çalışıp birinci olmayı hedefliyoruz"

Pandemi kuralları çerçevesinde antrenmanlarını yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Mustafa Ayten, "Çok şükür bunca emek verdik çok çalıştık. Hem Adem hocamızla beraber hem de takım arkadaşlarımızla beraber büyük emek verip pandemi kuralları çerçevesinde antrenmanlarımızı yapmaya gayret ettik. Şampiyonada Rabbime şükürler olsun ki birincilik nasip oldu. Hem bayrağımızı göndere çektirdik hem de Kırıkkale'mizi uluslararası arenada zirveye taşıdık. Bu büyük bir turnuva 4 yılda bir yapılıyor. Bizler de kick boksçu olarak bu turnuvaya ilk defa katılmaya hak kazandık. Kırıkkale'mizden iki sporcu olarak İslami Olimpiyatlara katılacağız. Büyük bir turnuva büyük bir heyecan içerisindeyiz. İnşallah daha çok çalışıp orada birinci olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Mevlüdiye Aktaş: "Türk bayrağımızı göndere çekeceğiz"

Mevlüdiye Aktaş ise "Çok çalıştık emek verdik sabah akşam antrenmanı sürekli yağmur, çamur demeden çalıştık emeklerimizin karşılığını da aldık. Orada da inşallah Türk bayrağımızı göndere çekip birincilik kürsüsünde olacağız. Durmadan yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Milli kick boksçulardan yeni hedef
Milli kick boksçulardan yeni hedef
Milli kick boksçulardan yeni hedef
Milli kick boksçulardan yeni hedef
Milli kick boksçulardan yeni hedef
Milli kick boksçulardan yeni hedef
Milli kick boksçulardan yeni hedef
Milli kick boksçulardan yeni hedef

Altın Madalya, Kick Boks, oyunlar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli kick boksçulardan yeni hedef - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Yerli aşımız bu klinikte üretiliyor! Bulunduğu odaya sadece tek bir kişi girebiliyor Yerli aşımız bu klinikte üretiliyor! Bulunduğu odaya sadece tek bir kişi girebiliyor KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor! Verimin artırılması için bahçeler yenilenecek Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor! Verimin artırılması için bahçeler yenilenecek 'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı 'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü         
11:54
Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında         
11:28
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti         
10:34
Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar         
10:08
Nafaka mağduru Kastamonulu Mustafa'nın çağrısı yankı buldu! Eyleme bir kişi daha katıldı Nafaka mağduru Kastamonulu Mustafa'nın çağrısı yankı buldu! Eyleme bir kişi daha katıldı         
10:04
Öldüresiye dövdüğü karısına yıllar önce aşk kitabı yazdığı ortaya çıktı Öldüresiye dövdüğü karısına yıllar önce aşk kitabı yazdığı ortaya çıktı         
09:57
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı         
07:52
Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi         
01:11
Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu         
00:26
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı         
21:40
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi         
18:35
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 12:27:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli kick boksçulardan yeni hedef - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei