Milli makine sanayisini özgürleştirecek adım

Türkiye'nin yerli ve milli sanayi hedefiyle yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında makine teknolojisine yönelik önemli bir adım atıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, akıllı makinelerin beyin ve sinir sistemi olarak nitelendirilen, makine teknolojisinin ana kalemi CNC kontrol ünitesi ve tahrik sistemleri, SAHA İstanbul üyesi 11 firmanın girişimiyle 2 yıl içinde yerli olarak üretilebilecek.

Gerek savunma sanayisinde gerek sivil sektörde ihtiyaç duyulan ve Türkiye'de üretimi olmayan 5 eksenli CNC kontrol sistemlerinin temininde karşılaşılan kısmi ambargolar nedeniyle Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük savunma, havacılık kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un öncülüğünde 5 eksenli CNC kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesi çalışmaları başlatıldı.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, hem dışa bağımlılığı azaltma hem de cari açığı kapatmada makine sektörü için lokomotif ürün olacağı değerlendirilen CNC kontrol sistemleri konusunda kümelenme bünyesinde yaklaşık 1 yıl süren detaylı bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu çalışmaların sonucunda SAHA İstanbul üyesi 11 firmanın girişimiyle MİLTEKSAN CNC Teknoloji ve Kontrol Sistemleri Sanayi AŞ'nin kurulduğunu bildiren Keleş, şunları kaydetti:

"Kurulan yerli firma, ülkemizde ilk defa 5 eksenli CNC kontrol ünitesi geliştirilmesi için çalışmalara başlamıştır. Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek verecek bu girişim içinde konusunda uzman 11 firmanın yanı sıra CNC ile talaşlı imalat alanında dünya çapında otorite sayılan hocalardan Prof. Dr. Yusuf Altıntaş ve Prof. Dr. Engin Kılıç ile Yavuz Murtezaoğlu da danışman olarak yer aldı."

"Birçok alanda gelişmelere kapı açılacak"

Keleş, temel olarak Türk makine sektörünü harekete geçirmeyi ve cari açığın kapatılmasına katkı sağlamayı hedefleyen girişimin, yenilikçi yaklaşımları ve çağdaş teknolojileri kullanarak dijital dönüşüm kavramıyla yeni nesil CNC kontrol ünitesinin tamamen yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacağını vurguladı.

Bu girişimin yeni nesil CNC üniteleriyle küresel ölçekte Türkiye adına rekabet edebileceğini ifade eden İlhami Keleş, şu değerlendirmede bulundu:

"Kısa unvanlarıyla Akım Metal, BCD Teknik, BİTES, Melina Aero, Mobilgi, Pavotek, Simsoft, Simularge, SolidCNC, Usel Makina ve WAT Motor firmalarının ortaklığıyla oluşan ve ülkemize gurur verecek ürünler geliştirmek için heyecan duymakta olan bu girişim, 13 Temmuz 2020'de şirketleşmiş, 2023 hedefleri doğrultunda yeni nesil 5 eksen yerli CNC kontrol ünitesi geliştirilmesi konusunda ilk adımı atmıştır. Gelenekselden öte, bir teknogirişim (start up) firması yaklaşımıyla hareket eden MİLTEKSAN, 2 seneden daha kısa bir sürede ilk prototiplerin tamamlanması ile pazara girmeyi hedeflemekte, yeni nesil kontrol ünitelerini ülkemiz sanayisine kazandırabilmek için sabırsızlanmaktadır."

MİLTEKSAN'da 14'ü doktoralı olmak üzere 80 personelin görev alacağına işaret eden SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, bu girişimin açacağı yol sayesinde Türkiye'nin CNC makine ve robot sektöründe ihtiyaç duyulan yerli servo sistemler, yüksek hassasiyetli tahrik sistemleri, yataklama elemanları, spindle ve sürücüleri, robot kontrol üniteleri gibi birçok alanda da gelişmelere kapı açılacağını sözlerine ekledi.