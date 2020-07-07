Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, 4 aylık aradan sonra pistlere dönüyor - Son Dakika

Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, 4 aylık aradan sonra pistlere dönüyor

- Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, 4 aylık aradan sonra pistlere dönüyor Razgatlıoğlu'nun hedefi Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: "Kenan Sofuoğlu gibi Dünya Şampiyonu ile antrenman yapıp, çekişmeyi öğreniyoruz" "Red Bull adına yarışmak...

- Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, 4 aylık aradan sonra pistlere dönüyor

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Razgatlıoğlu'nun hedefi Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu:

"Kenan Sofuoğlu gibi Dünya Şampiyonu ile antrenman yapıp, çekişmeyi öğreniyoruz"

"Red Bull adına yarışmak hayalimdi"

SAKARYA - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ara verilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluğu hedefleyerek pistlere dönüyor. Razgatlıoğlu'nun hedeflediği şampiyona çalışmaları için çıktığı antrenman ise havadan görüntülendi.

Dünya Süperbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında verilen 4 aylık aranın ardından şampiyonluk hedefiyle pistlere dönüyor. Razgatlıoğlu, şampiyonluk hedefi ile şampiyonaya AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinasyonunda çalışıyor. Başarılı sporcu hazırlıklarına Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde devam ediyor. '2020 MOTUL FIM Dünya Superbike Şampiyonas'nda' PATA Yamaha Takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek olan Toprak Razgatlıoğlu, 31 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yeniden start alacak şampiyonada derece almayı hedefliyor. Heyecanlı bir şekilde yarış tarihini bekleyen Razgatlıoğlu, büyük bir takımda yarışacağını ve beklentiler olduğuna değindi. Red Bull adına yarışıyor olmanın hayalini kurduğunu belirten Toprak Razgatlıoğlu, Red Bull şapkasını takınca profesyonel sporcu olduğunu vurguladı.

"Testler başlıyor, ay sonunda yarışımız var"

Heyecanlı bir şekilde yarışları beklediğini dile getiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "Şu anda KNN 54 kampındayız, daha öncesinde de tekrardan yapmıştık bu kampı ve son günümüz. İspanya'ya gideceğim. Testler başlıyor, ay sonunda yarışımız var. Heyecanlı bir şekilde yarışları bekliyoruz. Uzun bir zaman oldu motosikletimize binemedik, sadece buralarda antrenman motorlarıyla antrenman yapıyoruz, kendi yarış motosikletimize binemiyoruz. Şu anda heyecanlı bir şekilde yarışları bekliyoruz. Yurt dışında korona virüsten dolayı dışarı çıkamayan sporcular vardı, çıksa bile pist olmadığı için antrenman yapamayan sporcular vardı. Biz bu konuda çok şanslıyız çünkü Kenan Sofuoğlu'nun pisti var ve kendisi bir kamp düzenleyerek bizleri bir araya topladı. Hep beraber antrenmanlar yaptık. Bir yandan eğlenceli bir yandan yorucu geçiyor" dedi.

"Kenan Sofuoğlu bu pistte antrenman yapıp Dünya Şampiyonu oldu"

Yarışlara hazırlandığı pistin yorucu olduğuna değinen Red Bull yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun da aynı pistte çalışarak şampiyon olduğunu dile getirerek, "Bu pisti şöyle anlatayım; çoğu kişi aslında büyük bir pistte antrenman yapmak ister ama doğrusu aslında küçük pistte antrenman yapmak. Çünkü küçük pistteki keskin virajlar sizi daha çok yoruyor, nefes almanı engelliyor çünkü öyle bir düzlüğümüz yok sadece sol, sağ yapıyoruz virajlara girdiğimiz için daha çok yoruluyoruz. Büyük pistte uzun düzlükler oluyor ve dinlenebiliyoruz. O yüzden bu pistin bize gerçekten faydası var. Faydasının olduğunu nereden anlıyorsunuz diye sorarsanız, Kenan Sofuoğlu bu pistte antrenman yapıp Dünya Şampiyonu oldu. En güzel açıklaması bu" diye konuştu.

"Kenan Sofuoğlu gibi Dünya Şampiyonu ile antrenman yapıp, çekişmeyi öğreniyoruz"

Korona virüs nedeni ile ara verdiği yarışlara tekrardan başladığını vurgulayan Razgatlıoğlu, "Aslında en önemli avantaj, antrenmanlar neredeyse yarış gibi geçiyor ve çekişmeyi öğreniyoruz biz. Kenan Sofuoğlu gibi Dünya Şampiyonu ile antrenman yapıp, çekişmeyi öğreniyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj, çünkü yurt dışında rakiplerimizle yarışırken son turlara doğru çekişme yaşıyoruz. Bir kişi birinci oluyor, bu bizim için en büyük avantaj. Şimdi belli bir konuma geldik ve herkesin bir beklentisi var, Dünya Şampiyonu olmam lazım artık. Büyük bir baskı hissediyorum. İlk yarışım çok stresle başladı ama ilk yarışımı 1'incilikle bitirdim ve mutlu oldum. İlk yarıştan sonrasında virüs dolayısıyla her şey durdu ve şimdi tekrardan başlayacak. Heyecanlı bir şekilde bekliyor ve inanıyorum ki güzel bir dereceyle bitirirsem diğer yarışlar daha güzel olacak" şeklinde konuştu.

"Profesyonel bir sporcu olduğumu hissettim"

Red Bull yarışçısı olmanın her zaman hayali olduğuna değinen Razgatlıoğlu, "Red Bull şapkası takmak benim hayalimdi. 2014 sonunda Red Bull sporcusu oldum. Red Bull her konuda yanımızda, iyi ve kötü günümüzde. En büyük avantajı şu; Red Bull şapkasını taktığımızda ve Red Bull sporcusu olduğumuzda gerçekten ben profesyonel bir sporcu olduğumu hissettim. Nereye gidersek gidelim en büyük avantajı bu" ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu, Red Bull, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, 4 aylık aradan sonra pistlere dönüyor - Son Dakika Spor
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