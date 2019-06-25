Son Dakika Haberleri: Milli Mücadele kahramanlarının isimlerinin yaşatılması isteği
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Milli Mücadele kahramanlarının isimlerinin yaşatılması isteği

1 saat önce

Giresun'da, Milli Mücadele kahramanlarından Topal Osman Ağa ile şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın isimlerinin yapımı devam eden stat ile üniversite araştırma hastanesine verilmesi istendi.

Milli Mücadele kahramanlarının isimlerinin yaşatılması isteği, System.String[]
Giresun'da, Milli Mücadele kahramanlarından Topal Osman Ağa ile şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın isimlerinin yapımı devam eden stat ile üniversite araştırma hastanesine verilmesi istendi.
Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, Giresun Kalesinde düzenlediği basın toplantısında, 157 sivil toplum örgütü olarak ortak imzalı bir bildiri hazırladıklarını ve bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştıracaklarını söyledi.
Osman Ağa ve şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın, Giresun'un yetiştirdiği, Milli Mücadele yıllarında önemli hizmetleri olan kahramanların başında geldiğini belirten Kara, "Her iki isim de yöre insanı tarafından birer kahraman olarak hatırlanmaktadır. Giresunlular olarak üzerimizde unutulmaz izler bırakan bu kahramanlarımıza karşı tarihi sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz." dedi.
Osman Ağa ve şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın aziz hatıralarını gelecek nesillere taşımak düşüncesinde olduklarını dile getiren Kara, "Bu tarihi sorumluluk gereği olarak şehrimizde yapımı devam eden stadyum ve araştırma hastanesine verilecek adlarının bu iki tarihi kahramanlarımızın adlarının verilmesini Giresun'un her insanı arzu etmektedir." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:34 Kaynak: AA
Giresun, Güncel
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