Milli otomobil pilotu Ayhancan Güven'den bir başarı daha

Milli otomobil pilotu Ayhancan Güven, " Porsche'nin 2020 Genç Sürücüsü" oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve TOSFED desteğinde 3 sezondur dünya pistlerinde Türkiye'yi başarıyla temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu, Portekiz'deki 3 günlük kampın ardından 25 yaş altındaki 12 aday arasından "Porsche'nin 2020 ?Genç Sürücüsü" seçildi.

Porsche Mobil 1 Supercup'ta gelecek sezon mücadele edecek milli sporcu ayrıca, "Pistlerde yarışan fabrika destekli ilk Türk pilot" olarak da adını bir kez daha otomobil sporları tarihine yazdırdı.

Ayhancan Güven, 2018 sezonunda Benelux ve Fransa serilerini şampiyon olarak tamamlarken, bu yıl da Fransa şampiyonluğunu tekrarlamıştı.