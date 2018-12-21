Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Devlet Başkanı Ahmedzai ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Devlet Başkanı Ahmedzai ile Görüştü

3 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Devlet Başkanı Ahmedzai ile Görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan'daki temaslarının ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'e geldi. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai ile bir araya gelen Akar, ortak terör operasyonları hakkında görüştü. Görüşmede, Afganistan'ın yönettiği koalisyon güçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - KABİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:36 Kaynak: İHA

Kabil, Eşref Gani Ahmedzai, Hulusi Akar, Afganistan, Güncel
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