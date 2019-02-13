Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız Mevkidaşıyla Görüştü - Brüksel

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız Mevkidaşıyla Görüştü - Brüksel

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:39 Kaynak: AA

Fransa, Hulusi Akar, Güncel
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