Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız Mevkidaşıyla Görüştü - Brüksel
2 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:39 Kaynak: AA
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