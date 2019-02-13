Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, İtalyan Mevkidaşıyla Görüştü - Brüksel

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalyan Mevkidaşıyla Görüştü - Brüksel

6 saat önce

NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de NATO Karargahında, İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile görüştü.

NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de NATO Karargahında, İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:35 Kaynak: AA

İtalya, Brüksel, Hulusi Akar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY'nin Brüksel Seferleri İptal Edildi Polisten HDP'lİ Vekillere: Hadi Yürüyüş Yapın da Görelim

Bakan Açıkladı! Online Tanzim Satışlar Başlıyor Inter'in Yıldızı Mauro Icardi'nin Kaptanlığı Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:42:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, İtalyan Mevkidaşıyla Görüştü - Brüksel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]