Milli Savunma Bakanı Akar, İtalyan Mevkidaşıyla Görüştü - Brüksel
6 saat önce
NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de NATO Karargahında, İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:35 Kaynak: AA
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