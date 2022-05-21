Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti

21.05.2022 22:07
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine geçti.

Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul'dan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, şeref defterini imzaladı.

Bakan Akar, Karaçi ve İslambad'daki temaslarını tamamlamasının ardından Pakistan'dan ayrıldı.

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Kaynak: AA

Hulusi Akar, Pakistan, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti - Son Dakika


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