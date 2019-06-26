Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama
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Bakan Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

1 saat önce

Bakan Akar terhis olacak askerle ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte." dedi.

Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 130 bin kişi erken terhis heyecanı yaşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" dedi.

Askeralma kanunu hakkında konuşan Akar "TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne babaları rahatlatacağına inanıyorum" dedi.

"HİÇBİR EKSİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Terörle mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Akar,"Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:12 Kaynak: AA
Hulusi Akar, Ekonomi, Güncel
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