Milli Savunma Bakanı Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nda konuştu Açıklaması

12.09.2022 21:52
Milli Savunma Bakanı Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nda konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak için gereken ne varsa yapmayı ve buna yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak için gereken ne varsa yapmayı ve buna yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Akar, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla ile Malezya Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı.

Resepsiyonda konuşan Akar, Malezya'nın bağımsızlığının 65'inci yıl dönümünü kutladı.

"Malezya, çok boyutlu dış politikamız ve 'Yeniden Asya Girişimimiz' kapsamında, Güneydoğu Asya'daki önemli bir ortağımız, kardeşimizdir." diyen Hulusi Akar, Türkiye ve Malezya arasında tarihten gelen ortak değerlere, geçmişe dikkati çekti.

Milli Savunma Bakanı Akar, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin, 2014'te stratejik ortaklık seviyesine çıktığını, bunun ilişkileri daha da güçlendirdiğini anlattı. Akar, "Malezya Başbakanı Sayın Yakub'un ülkemizi ziyareti sırasında mevcut stratejik ortaklığımız, 'kapsamlı stratejik ortaklık' seviyesine çıkartılmıştır. Bu da ilişkilerimizin önemini daha da artırmıştır. Bu durum Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerimiz açısından bir ilki teşkil etmektedir." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın Türkiye ziyareti ile daha da geliştiğini dile getiren Akar, "Hem Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın hem de Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın ortaya koyduğu irade ile ilişkilerimiz, en geniş açılım ve en üst seviyede ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Bakan Akar, Türkiye ve Malezya arasındaki ticaret hacminin, birçok alandaki iş birliği sayesinde artmaya devam ettiğini, savunma sanayi alanındaki iş birliğinin de iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli rol oynadığını anlattı.

TUSAŞ'ın geçen sene Malezya'da ofis açmasını bunun önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Akar, savunma sanayi alanındaki iş birliğinin daha da artacağına yönelik inancını dile getirdi.

"Mustafa Kemal" vurgusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, stratejik ortaklığın ilerletilmesi için iki ülke silahlı kuvvetleri arasında ileri iş birliğine hazır olduklarını da vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye ve Malezya, Asya'nın batı ve doğu kanatlarında yer alan stratejik öneme haiz iki ülkedir. Bu açıdan, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini, küresel barış ve istikrara katkı için daha da güçlendirmeye kararlıyız. Bu doğrultuda, BM, ASEAN ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası ve bölgesel platformlarda tüm insanlığı ilgilendiren meselelerde birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Sonuç olarak, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak için gereken ne varsa yapmayı ve buna yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Konuşmasının sonunda, yanındaki Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'i işaret eden Bakan Akar, "Türkiye'de birçok ülkenin büyükelçisi var. Fakat her seferinde onların tamamının isimlerini hatırlamamız zor oluyor ama Malezya Büyükelçimizin ismini unutmak mümkün değil." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hulusi Akar, Türkiye, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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