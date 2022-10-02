Bakanlık duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bakanlık duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi

02.10.2022 10:36

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyi Asos bölgesine cuma günü yapılan operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık önceki gün operasyona ait görüntüleri de yayınlamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Şırnak'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, son yapılan operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Akar, Mehmetçik'in sınırın 140 km ötesinde Kandil Dağı'ndaki Asos'ta 16 terör yuvasının hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

OPERASYONA HİK UÇAĞI VE İHA'LAR KATILDI

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların gerçekleştirdiği harekat sonucunda teröristler tarafından üs olarak kullanılan Asos'taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargahın bulunduğu 16 hedef tahrip edildi. Diğer harekatlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu. Harekatta savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da görev aldı.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Bakanlık bugün de hava harekatına ilişkin görüntüleri servis etti. Yapılan istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı. Harekat emrinin verilmesiyle uçaklar yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos'ta hedefleri tam isabetle eş zamanlı olarak vurdu. İnsansız hava araçları ve tanker uçakların da bulunduğu 10'dan fazla hava aracının görev aldığı hava harekatında bölgedeki 16 hedef tahrip edildi. Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan teröristlere ait hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi. Ayrıca terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir yer de hava harekatıyla vuruldu.

23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık'tan yapılan son açıklamada ise "Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor." denildi.

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Son Dakika Güncel Bakanlık duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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