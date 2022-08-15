MSB: Bakanlık teknik heyeti, F-16 görüşmesi için ABD'ye gitti - Son Dakika
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MSB: Bakanlık teknik heyeti, F-16 görüşmesi için ABD'ye gitti

15.08.2022 12:31

MİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16 tedariki ve modernizasyonu için bakanlık teknik heyetinin, davet üzerine ABD'ye gittiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16 tedariki ve modernizasyonu için bakanlık teknik heyetinin, davet üzerine ABD'ye gittiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık 2021, Şubat ve Mart 2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de 3 toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir" denildi.


YORUMLAR
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'F-16' açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'F-16' açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir Msb: F-16 Tedariki ve Modernizasyonunun En Kısa Sürede Gerçekleştirilmesi İçin Msb Teknik Heyeti Görüşme Yapmak Üzere ABD'ye Gitti Msb: F-16 Tedariki ve Modernizasyonunun En Kısa Sürede Gerçekleştirilmesi İçin Msb Teknik Heyeti Görüşme Yapmak Üzere ABD'ye Gitti
Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Tam Gemi Şok Denemeleri, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Bakanlık teknik heyeti, F-16 görüşmesi için ABD'ye gitti - Son Dakika

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