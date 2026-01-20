Milli Savunma Bakanlığı, 'Kara Ocak' Şehitlerini Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, 'Kara Ocak' Şehitlerini Andı

Milli Savunma Bakanlığı, \'Kara Ocak\' Şehitlerini Andı
20.01.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da gerçekleşen 'Kara Ocak' saldırılarında hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve saygıyla andı. Bakanlık, kardeş Azerbaycan'ın acısını paylaştıklarını belirterek, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da yaşanan 'Kara Ocak' saldırılarında hayatını kaybeden şehitleri andı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "20 Ocak 1990; kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve tarihe 'Kara Ocak' olarak geçen insanlık dışı saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıyı yüreğimizde hissediyor; tarih boyunca olduğu gibi bugün de iyi günde ve zor zamanda, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla omuz omuza durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, 'Kara Ocak' Şehitlerini Andı - Son Dakika

Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:12:32. #7.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı, 'Kara Ocak' Şehitlerini Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.