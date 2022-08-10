MSB: "Yunanistan bir kez daha göçmenleri Türk kara sularına itti" - Son Dakika
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MSB: "Yunanistan bir kez daha göçmenleri Türk kara sularına itti"

10.08.2022 13:13
MSB: "Yunanistan bir kez daha göçmenleri Türk kara sularına itti"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından göçmenlerin Türk kara sularına itilmesine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından göçmenlerin Türk kara sularına itilmesine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" denildi.

Ayrıca, MSB tarafından paylaşılan görüntülerde İHA ile çekilen görüntüler de yer aldı.

(Muhammed Musab Gümüşer - Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

YORUMLAR
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Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi Yunanistan'da göçmen teknesi battı Yunanistan'da göçmen teknesi battı
Kaynak: İHA

Ege Denizi, Yunanistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Yunanistan bir kez daha göçmenleri Türk kara sularına itti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: "Yunanistan bir kez daha göçmenleri Türk kara sularına itti" - Son Dakika
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