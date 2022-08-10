Ayrıca, MSB tarafından paylaşılan görüntülerde İHA ile çekilen görüntüler de yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" denildi.

Kaynak: İHA

Ege Denizi, Yunanistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Yunanistan bir kez daha göçmenleri Türk kara sularına itti' - Son Dakika

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