MSB'den "Gaziler Günü" paylaşımı - Son Dakika
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MSB'den "Gaziler Günü" paylaşımı

19.09.2022 11:56
MSB'den "Gaziler Günü" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gaziler Günü'nü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gaziler Günü'nü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

MSB, paylaşımında, vatan savunmasında görev yapan Mehmetçiğin, zorlu şartlarda yürüttüğü terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin görüntülere de yer verdi.

Mustafa Yıldızdoğan'ın, "Ölürüm Türkiyem" şarkısını seslendirdiği video, Gaziler Günü etiketi ve "Ölürsek şehit, kalırsak gazi/ Vatan için can vermek pek ali/ Şan ve şeref yazıldı göğsümüze/ Vatan sevgisi baki içimizde…Bayrak için vatan için canını hiçe sayan tüm kahramanlarımıza selam olsun." mesajıyla paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'den 'Gaziler Günü' paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB'den "Gaziler Günü" paylaşımı - Son Dakika
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