Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika

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