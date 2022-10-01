Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda ant içme töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda ant içme töreni gerçekleştirildi

01.10.2022 13:36
Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda ant içme töreni gerçekleştirildi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Yeşilyurt Yerleşkesi'nde düzenlenen ant içme töreninde 10'u kadın 224 öğrenci yemin etti.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Yeşilyurt Yerleşkesi'nde düzenlenen ant içme töreninde 10'u kadın 224 öğrenci yemin etti.

Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, törende, Hava Kuvvetlerine girmek isteyen yaklaşık 65 bin kişi arasından seçilen öğrencilerin edecekleri yeminle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine resmen gireceklerini söyledi.

Kottaş, kendilerine emanet edilen gençlerin ailelerinden aldıkları terbiyeyi, Hava Kuvvetlerinin temel değerleriyle bütünleştirerek, erdemli davranışlara dönüştüreceklerini ve çağdaş hava subayları olarak yetiştirileceklerini dile getirdi.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da Türk milletinin tarih boyunca kendisine hizmet edenleri unutmadığını belirtti.

Kıbrıs'ta 1964'te şehit düşen ve Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi olan Cengiz Topel'in unutulmadığı gibi adının okul, yol ve caddelere en çok verilen kişilerden olduğuna dikkati çeken Afyoncu, "Türk milleti kendisine hizmet edeni aradan 2 bin 200 sene geçse bile unutmaz. Metehan'ı, Ömer Halisdemir'i, Cengiz Topel'i unutmadık. Genç teğmen adaylarının unutmaması gereken ilk şey hayatları boyunca Türk milletine ve devletine hizmet edecek olmalarıdır." dedi.

Türk milletinin kendisine ihanet edenleri 15 Temmuz'da olduğu gibi tarihin çöplüğüne göndereceğini anlatan Afyoncu, "Hayatınız boyunca her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetleri seçilmiş sivil iradenin emrinde olduğu zaman, kendi 2 bin yıllık değerleriyle yol aldığı zaman her zaman başarılı olmuştur. İstanbul böyle fethedildi, Malazgirt'te de başarı böyle geldi." diye konuştu.

Yemin eden öğrencilere anne ve babalarının hayır dualarını almaları gerektiğini söyleyen Afyoncu, "Anne ve babasının hayır duasını almayan evlattan hiç kimseye hayır gelmez. Ne devletine ne milletine ne kendisine ne de ailesine. Bunu hiçbir zaman unutmayın." ifadelerini kullandı.

Törene katılan aileler de basın mensuplarının soruları üzerine heyecanlı ve gururlu olduklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Yeşilyurt, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda ant içme töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

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