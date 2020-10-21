Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor - Son Dakika

Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor

21.10.2020 16:30
Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor, System.String[]

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Rana Berfin Orhan'ın annesi Mürvet Demirtaş Orhan, 2020 yılı Özel Yetenek Sınavı sonucu Spor Yöneticiliği Bölümü normal öğretimi engelli kontenjanından kazanarak, Spor Bilimleri Fakültesi'nde kızıyla birlikte okuma şansı yakaladı.

ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2. sınıfta okuyan Rana Berfin Orhan (19), karatede B Milli Sporcusu olarak, Türkiye'yi uluslararası spor müsabakalarında temsil ediyor. Kızı gibi kendisi de milli sporcu olan Mürvet Demirtaş (45), Türkiye'yi uluslararası ve paralimpik oyunlarda temsil etti. Spora devam eden Orhan'ın tekvando ve karatede Türkiye üçüncülüğü bulunuyor. Orhan, 2018 yılında geçirdiği trafik kazası sebebiyle spor hayatına okçuluk ve havalı silahlar branşında devam ediyor.

Anne ile kızının başarısı için ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde Covid-19 kurallarına da uyularak tören gerçekleştirildi. Törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, öğrenci Rana Berfin Orhan, Annesi Mürvet Demirtaş Orhan ve öğretim üyeleri katıldı.

"Bu durumdan mutluyum"

Annesiyle birlikte okumaktan mutlu olduğunu belirten Rana Berfin Orhan, "Annemle beraber okumamız herkese biraz garip geliyor aslında ama benim için hiç abes kaçan bir durum değil. Çünkü, annemle hep arkadaş gibiydik ve bu onun 3'ncü üniversitesi. O yüzden onunla okumak bana ne garip geliyor, ne de çekineceğim bir durum. Bu durumdan mutluyum, gurur da verici. Güzel bir şekilde eğitim hayatımıza devam edeceğimize inanıyorum ben. Annem çok hırslı, derslerine çok fazla önem veren birisi, ben biraz daha dinlediğimle yaparım her şeyi. O sürekli not tutup, çabalar. Onun sürekli çalışması beni motive ediyor" dedi.

"Karşılaştığımız güçlükler ne kadar büyükse, üstesinden gelmek o kadar gurur verici"

Anne Mürvet Demirtaş Orhan ise, "Başarmak, aslında bir sonraki hedef için yeniden azimle çalışmaktır. Hedeflerimize ulaşmak için her zaman yüzlerce engelle karşılaşırız. Bu hedeflere ulaşmanın yolu, yılmadan çalışmaktan geçer. Uğruna çalışıp, emek harcanarak kazanılmayacak hiçbir zafer yoktur. Ben engellerin ve zorlukların karşısında yenilgiyi asla kabul etmedim. Hedeflerime ulaşmak için engellere göğüs gererek, pes etmeyi hiç düşünmeden başarıya ulaşmanın yollarını aradım. Uğradığımız olumsuzluklar bize hep tecrübeler kazandırmıştır. Karşılaştığım zorluklar ne kadar büyükse, onların üstesinden gelmek o kadar gurur verici oldu" diye konuştu.

"Analı kızlı okumanın gururunu yaşıyorum"

Kızıyla birlikte okumaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekleyen anne Orhan, "Bugün burada kızımla beraber analı kızlı okumanın gururunu yaşıyorum. Hayat, bana okumanın yaşı olmadığını ve başarmak için bana hiçbir engelin karşımda duramadığını öğretti. Umarım burada, biz kızımla birlikte diğer bireylere bir nebze de olsa örnek oluştururuz. Faal spor hayatım boyunca hep eğitimin öneminden bahsettim. Antrenörüm de beni şu ilkeler doğrultusunda yetiştirdi: 'Sporcu; ahlaklı, dürüst, çalışkan ve daima bilgili olmalıdır' dedi. Ben de alaylı eğitimimin yanı sıra akademik eğitimin de çok önemli olduğuna inanarak ve bir örnek teşkil etmesi adına bu yolda yürüdüm ve yürümeye devam ediyorum. Dünya vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar" şeklinde konuştu.

"Mürvet Hanım bu kavramı hayata geçirdi"

Orhan ailesinin tebrik eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, "Algılara değil, olgulara baktığımızda, okula giden çocuklarımız şikayet ettiklerinde hep onlara şunları söyleriz: 'Keşke sizin yerinizde ben olsam, sizin yerinizde olmayı çok isterim' gibi cümleleri sarf ederiz. Mürvet hanımı tebrik ediyorum" dedi.

"Spor Bilimleri Fakültesi ile çok güzel örnekler vereceğiz"

Çanakkale'ye ilk geldiği günden itibaren spora ayrı bir önem verdiğini belirten ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise, "Ben üniversiteye ilk geldiğim andan itibaren spora ayrı bir önem veriyordum. Tek bir bağımlılık vardır. Bağımlı olacağız ama neye bağımlı olacağız? Ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizin değerlerine bağımlı olacağız. Ama onun dışında; alkol, sigara, uyuşturucu ve diğer gayr-i ahlaki hal ve hareketlerin bağımlısı olmayacağız. Tabii son zamanlarda eklenen teknolojinin de bağımlısı olmayacağız. Teknolojiyi kullanacağız bunu amacına uygun şekilde kullanan fertler oluşturacağız. Biz, Spor Bilimleri Fakültesi ile bu konuda çok güzel örnekler vereceğiz" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor
Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor
Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor
Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor
Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor
Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor
Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor
Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor
Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli sporcu olan anne ile kızı aynı fakültede eğitim görüyor - Son Dakika Spor

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