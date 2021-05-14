Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm

Ay-Yıldızlı takımın teknik patronu Şenol Güneş, kadro tercihlerini açıkladığı basın toplantısında gündeme dair yorumlarda bulundu. Güneş, Beşiktaş'a ve Trabzon'a olan bağlılığından da bahsetti.
Güneş, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında, "Hak eden kimse o şampiyon olsun. Zevkli bir sezon oldu. Düşenler de umarım tekrar Süper Lig'e çıkar" dedi.
Şenol Güneş, "Ben Trabzonluyum ama Beşiktaş camiası beni çok sahiplendi. Beşiktaş için ben canımı veririm. Fenerbahçe, Galatasaray, Barcelona fark etmez. Bizim kültürümüzde bu var çünkü" diye konuştu.
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