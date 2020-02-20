Milli tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nda 2 madalya daha aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nda 2 madalya daha aldı - Son Dakika Spor

Milli tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nda 2 madalya daha aldı

7 saat önce

Türk tekvandocular, 5. Avrupa Başkanlık Kupası'nın ikinci gününde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Milli tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nda 2 madalya daha aldı, System.String[]

Türk tekvandocular, 5. Avrupa Başkanlık Kupası'nın ikinci gününde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günü, büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde dörder sıklette yapılan müsabakalarla sona erdi.

Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı. Kadınlar 53 kiloda mücadele eden Tuğba Yılmaz da gümüş madalya elde etti.

İkinci gün sonunda büyükler kategorisinde tüm müsabakalar sona ererken, Türkiye toplamda 3 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından düzenlenen ve olimpiyat için puan veren turnuvanın üçüncü gününde yıldızlar, son gününde ise gençler kategorisinde müsabakalar yapılacak.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'daki saldırıya ilişkin: Irkçı motifli bir saldırı
Küçük filozof Atakan'ın annesi canlı yayında duyurdu: İstanbul'daki bütün kolejlerden teklif aldık Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili Türk iş insanı: Polis saldırıyı önceden biliyordu Almanya'da meydana gelen ırkçı saldırıdan yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 18:07:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nda 2 madalya daha aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]