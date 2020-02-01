Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ta yarı finalde

14 Yaş Avrupa birincimiz Atakan Karahan Fransa'da düzenlenen Tennis Europe takviminin en önemli turnuvalarından biri olan Les Petits As'ta yarı finale yükseldi.

Avrupa klasmanının kendi yaş kategorisinde bir numarası olan Atakan Karahan, Fransa'nın Tarbes kentinde düzenlenen Les Petits As'ta sırasıyla Ukraynalı, Bulgar ve Amerikalı rakiplerini eleyerek geldiği çeyrek finalde karşılaştığı Hırvat rakibi Fran Rakonic'i 6-1, 6-2'lik skorla rahat geçti ve adını son dörde yazdırdı.