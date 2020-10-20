Milli tenisçi Cem İlkel, İstanbul Challenger TED Open'da tur atladı - Son Dakika

Milli tenisçi Cem İlkel, İstanbul Challenger TED Open'da tur atladı

20.10.2020 21:57
Milli tenisçi Cem İlkel, İstanbul Challenger TED Open'da tur atladı, System.String[]

Milli tenisçi Cem İlkel, İstanbul Challenger TED Open'da, Fransız raket Elliot Benchetrit'i yenerek ikinci tura yükseldi.

Milli tenisçi Cem İlkel, İstanbul Challenger TED Open'da, Fransız raket Elliot Benchetrit'i yenerek ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu, ikinci gün karşılaşmalarında oynanan 12 maç ile devam etti.

Fransız rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Cem İlkel, 80 dakika süren karşılaşmada, ilk servislerinden yüzde 76 oranında aldığı puanla yoluna devam etmeyi başardı.

Dünya 176 numarası Avusturyalı raket Sebastian Ofner ile eşleşen milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ise yarın korta çıkacak.

Milli Tenisçi, İstanbul, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tenisçi Cem İlkel, İstanbul Challenger TED Open'da tur atladı - Son Dakika Spor

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