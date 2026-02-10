Milli Uçak Gemisi'ne Çelik Tedariki - Son Dakika
Ekonomi

Milli Uçak Gemisi'ne Çelik Tedariki

Milli Uçak Gemisi\'ne Çelik Tedariki
10.02.2026 13:40
Erdemir, Milli Uçak Gemisi için 40 bin ton çelik üretecek, projeye önemli katkı sağlıyor.

TÜRK donanması envanterinde en büyük gemi olması planlanan Milli Uçak Gemisi'nin (MUGEM) çelik ihtiyacının, entegre çelik üreticisi OYAK şirketi Erdemir tarafından karşılanacağı duyuruldu.

Erdemir, MUGEM projesi kapsamında ihtiyaç duyulan yaklaşık 40 bin ton gemi sacını üreteceğini bildirdi. Proje hazırlıkları kapsamında Sedef ve Sefine tersaneleri ile tedarik anlaşmalarının imzalandığı kaydedildi. Anlaşmada planlanan levhaların ilk parti sevkiyatının ocak ayı sonunda MUGEM'in üretici firmalarına teslim edildiği aktarıldı.

Projenin hayata geçirilmesinde en kritik girdilerden biri olan levha ürünlerinde Türkiye'deki yerli üretici konumunda bulunan Erdemir, Türk savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri olan MUGEM'e mühendislik gücü, yüksek üretim kapasitesi ve uluslararası kalite standartlarındaki üretimiyle güçlü bir katkı sunduğunu dile getirdi.

Erdemir, MUGEM'in inşasında kullanılacak çelikleri, levha haddehanesinde imal ettiğini aktardı. Ana hammadde olarak doğrudan demir cevheri kullanan şirket, kaliteyi üretim sürecinin en başından itibaren tasarlayarak çeliğin kimyasal kompozisyonundan mekanik performansına kadar her aşamada titiz bir kontrol sağladığını bildirdi.

MUGEM için üretilen çelik ürünlerinin; üstün kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özelliklerinin yanı sıra yüksek tokluk ve mukavemet değerleriyle öne çıktığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Erdemir, OYAK

