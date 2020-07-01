Milli yüzücü Emre Seven, Kabotaj Bayramı sebebiyle Kartal'dan Yalova'ya yüzüyor - Son Dakika

Milli yüzücü Emre Seven, Kabotaj Bayramı sebebiyle Kartal'dan Yalova'ya yüzüyor

2011 yılında 19.3 km'yi 4 saat 21 dakikada yüzerek Cebelitarık Boğazı'nı geçip Avrupa Kıtası'ndan Afrika Kıtası'na geçen ilk Türk unvanını elde eden 48 yaşındaki milli yüzücü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Kartal Dragos sahilinden Çınarcık'a kulaç atmaya devam ediyor.

2011 yılında 19.3 km'yi 4 saat 21 dakikada yüzerek Cebelitarık Boğazı'nı geçip Avrupa Kıtası'ndan Afrika Kıtası'na geçen ilk Türk unvanını elde eden 48 yaşındaki milli yüzücü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Kartal Dragos sahilinden Çınarcık'a kulaç atmaya devam ediyor.

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DENİZ İÇİNDEKİ MOLALARDA SPORCU İÇECEĞİ VE KEPEKLİ EKMEK

Milli yüzücü Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu'nun yüzmeye başlamasının ardından 2 saatte bir mola verilirken, sporcuların yorulmaları da göz önüne alınarak molalar saatte 1'e düşürüldü. Deniz içindeki molalarda yüzücülere özel olarak hazırlanan sporcu içecekleri veriliyor. Özel karışımlardan oluşturulan içeceğin sonrasında kepek ekmeğine yapılmış sandviçleri de sporcular suyun içinde tüketiyor. Ancak yapılan sandviçlerin içinde sporcuları etkilememesi adına yağlı yiyecekler bulunmuyor.

NAMIK EKİN: AKINTI ZORLADI ANCAK ŞİMDİLİK İYİ GİDİYOR

Milli yüzücünün performans antrenörü ve Emekli Su Altı Taarruz Komandosu Namık Ekin, "Eylül ayına gerçekleştirilecek Mersin'den Kıbrıs'a geçişin ilk hazırlığını yapıyoruz. 30 kilometrelik bir etap. Çınarcık'a doğru gidiyoruz. Su biraz soğuk ancak şu anda alıştılar. Onları arada bir sporcu içecekleriyle besliyoruz. Böyle devam edersek 18.00 sularında varmış oluruz. Orta kanal sularında biraz akıntı var. Adaların arasından geçerken akıntı biraz mani oldu. Şimdilik iyi gidiyor. Başaracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:46 

Son Dakika Spor Milli yüzücü Emre Seven, Kabotaj Bayramı sebebiyle Kartal'dan Yalova'ya yüzüyor - Son Dakika Spor
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