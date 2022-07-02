Kumluca Belediyesi 31. Karaöz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde bu yıl 31'incisi düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliklere, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Esnaf Odası Başkanı Selçuk Çınar, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çiftçi, Belediye başkan yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Arif Kocacık, İyi Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları Başkanı Buket Kaymak, İyi Parti Kadın Kolları Başkanı Hediye Özdemir, Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Songur, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Köleoğlu, "Yaklaşık 100 yıldır ülkemizde 1 Temmuz tarihi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor. İlçemizde ise 31 yıldır Mavikent Mahallemizde 1 Temmuz tarihinde etkinliklerle kutlamalar yapıyoruz. Güzel bir gün, güzel etkinliklerimiz var. Emeği geçen, burada yarışmalara katılarak etkinliğimizi renklendiren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köleoğlu, konuşmasının ardından deniz şehitleri adına hazırlanan çelengi denize bıraktı.

Halk oyunları gösterisi ve Kumgenç Orkestrası konseri sonrasında sürat teknesi yarışı, su altında bekleme, yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışları gerçekleştirildi. 50 metre serbest yüzme yarışında Çınar Taşkın, 50 metre kadın yüzme yarışında Bade Su İstanbullu, 100 metre serbest yüzme yarışında Can Işık, 400 metre serbest yüzme yarışında Mustafa Taşkın, su altında bekleme yarışında İlyas Acar, sürat teknesi yarışında Asel- Arda Yavuz birinci oldu.

Yağlı direkten bayrak alma yarışmasında ise yarışmacılar zor anlar yaşadı. 60 yarışmacının katıldığı yarışta Hasan Cüm, yağlı direkten bayrağı alarak birinci oldu. Yarışmaların sonunda dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verilirken; yağlı direkten bayrak alma yarışında birinciliği alan Hasan Cüm'e 4 bin lira para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.

Sanatçı Ankaralı Yasemin'in konseriyle etkinlik sona erdi.