Ayvalık'ta Kabotaj Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Ayvalık'ta Kabotaj Bayramı coşkusu

01.07.2022 13:56
Ayvalık'ta Kabotaj Bayramı coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde, çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan kutlamalar, şiirlerin okunması ve denizcilik okulu öğrencilerinin ant metnini okumasıyla devam etti.

Meydandaki törenlere; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Sahil Güvenlik Komutanı SG YZB Alper Alemisoğlu, Ayvalık Liman Başkan Fırat Çengel, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Sahil Güvenlik botuyla hazırlanan çelenk şehit denizcilerin ruhuna izafeten ilçe protokolü tarafından denize bırakıldı. Ardından Ayvalık Liman Başkanlığı önünde düzenlenen yüzme ve yağlı direğe tırmanma yarışları çok büyük ilgi çekti. Başarılı sporculara çeşitli ödüller verildi.

Pandemi koşulları nedeniyle iki yıldır yapılamayan 100 metre Serbest Yıldızlar, 100 metre Serbest Gençler, 100 metre Serbest Büyükler yüzme yarışlarının yanı sıra günün en renkli ve heyecanlı yarışı yağlı direkten bayrak alma mücadeleleri izleyenlere heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşattı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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